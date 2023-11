Małgorzata Rozenek-Majdan niezaprzeczalnie jest piękną kobietą, jej figury może pozazdrościć nie jedna z nas, a panowie wzdychają na jej widok. Czy zatem Małgorzata zdecyduje się pokazać jeszcze więcej i rozebrać się na Playboya? Kultowy magazyn dla panów na pewno tylko na to czeka. Rozenek zdradziła co sądzi o tego typu sesjach i czy ma plan rozbieranej sesji?

Zobacz: Małgorzata Rozenek z ulubioną torebką gwiazd za 5 tys. zł i w butach za... Nie zgadniecie!

Nie ma to związku z moim wyuczonym zawodem. Nie mam w planach rozbieranej sesji do magazynu dla panów. Nie rozebrałabym się, bo nie umiałabym sobie samej takiej decyzji wytłumaczyć. Nie robię rzeczy, których nie potrafię sobie wytłumaczyć. Robię w życiu tylko to, co ma sens. Tu nie widzę głębszego uzasadnienia - powiedziała "Super Expressowi" Rozenek.