Już wkrótce Rafał Maślak, model, Mister Polski oraz aktor "Barw szczęścia", po raz drugi zostanie tatą. Wraz z żoną czekają na narodziny córeczki, która otrzyma imię Michalina. Czy gwiazdorska para zdecyduje się na chrzest święty?

Reklama

Rafał Maślak ma zamiar ochrzcić córkę

Coraz więcej gwiazd głośno mówi o tym, że nie ma zamiaru urządzać ceremonii chrzcin dla swoich pociech - wśród nich są m.in. Magda Mołek, Małgosia Rozenek czy Lara Gessler. Co na to Rafał Maślak? Czy serialowy Alan z "Barw szczęścia" pójdzie w ich ślady? Nie! Gwiazdor w rozmowie z Party.pl wyznał, że chrzest ma dla niego spore znaczenie i wraz z żoną zastanawiają się, kogo wybrać na rodziców chrzestnych. Czy będzie to ktoś ze świata show-biznesu? Zobaczcie naszą rozmowę z Misterem!

Chrzciny to ważne wydarzenie w życiu wielu rodziców. Wybierasz się na taką uroczystość? Wykorzystaj do Van Graaf kod rabatowy i stwórz idealną stylizację na tę wyjątkową okazję.

Reklama

Zobacz także: Rafał Maślak o imieniu dla córki: "To był pomysł żony". Musiała go przekonywać?