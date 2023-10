Film "365 dni" na podstawie bestsellera Blanki Lipińskiej stał się prawdziwym hitem. Wszystkie trzy części produkcji biły rekordy oglądalności i zdobyły miliony fanów na całym świecie. Nic więc dziwnego, że fani mają nadzieję, iż producenci filmu zdecydują się zrealizować jego kolejną, już 4. część. W sieci już nawet krążą plakaty fanowskie, jednak czy to w ogóle możliwe, abyśmy niedługo zobaczyli nową odsłoną filmu? Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Anną-Marią Sieklucką, która w "365 dniach" grała główną rolę. Gwiazda rozwiała wszelkie wątpliwości na ten temat.

Czy będzie 4. część "365 dni"?

Już wcześniej na ten temat głos zabrała Blanka Lipińska, która po zobaczeniu amatorskich plakatów ilustrujących rzekomo zapowiedź 4. części filmu, dała do zrozumienia, że niestety, póki co raczej nie mamy co się spodziewać kolejnej odsłony "365 dni". Teraz w rozmowie z nami, Anna-Maria Sieklucka wypowiedziała się w podobnym tonie.

- Czy będzie 4. część? Nie wydaje się mnie - odpowiedziała nam Anna-Maria Sieklucka

Wszystko wskazuje więc na to, że fani będą musieli pogodzić się z tym, iż już nie zobaczą kolejnych odsłon produkcji. A co jeszcze zdradziła przed naszą kamerą Anna-Maria Sieklucka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

