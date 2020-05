Czy Basia Kurdej-Szatan odejdzie z "M jak miłość"? Znamy dalsze losy jej bohaterki! 

O tym, że aktorki straciły pracę, plotkuje się od kilku tygodni. Dziś już wiemy, że Julia Wieniawa może mieć powody do zmartwień, bo teraz w „Zawsze warto” jej nie zobaczymy.

„Telewizja Polsat w najbliższym czasie nie zamierza realizować trzeciego sezonu serialu »Zawsze warto«”, powiedziała Wirtualnym Mediom Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu, tłumacząc, że na tę decyzję miała wpływ pandemia.

A czy utraty pracy w „M jak miłość” powinna się obawiać Barbara Kurdej-Szatan? Kilka dni temu wznowiono zdjęcia, ale aktorka nie przyjechała na plan. Szybko pojawiły głosy, że jej wątek ma być wygaszany.



– Napisano, że zostanę usunięta z serialu, a to nieprawda. Kiedy urodzę dziecko, będę miała krótką przerwę, ale to przecież jest naturalne – mówi Barbara.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jeszcze w ciąży gwiazda nakręci kilka scen do „M jak miłość”, ale, ze względu na bezpieczeństwo, zagra online, tylko w obecności reżysera i operatora. Może to oznaczać, że jej bohaterka na jakiś czas wyjedzie z Polski. Kurdej-Szatan w rozmowie z „Fleszem” podkreśla, że nie zamierza żegnać się z serialem i do pełnego wymiaru pracy wróci po porodzie tak szybko, jak będzie to możliwe.

Na razie nie powstaną nowe odcinki "Zawsze warto" z Julią Wieniawą.

mat. prasowe

