Mikołaj Roznerski i Ada Kalska są ze sobą od roku. Para poznała się na planie "M jak miłość" i początkowo tylko się ze sobą przyjaźniła. W końcu jednak aktorzy zakochali się w sobie i obecnie są już nierozłączni. Początkowo Mikołaj i Ada ukrywali swoją relację, ale od jakiegoś już czasu chętnie bywają razem na salonach, publikują wspólne zdjęcia na swoich profilach na Instagramie, a do tego chętnie wzajemnie komentują sobie zdjęcia.

Ostatnio jednak "Fakt" opublikował niepokojące informacje, jakoby para przechodziła kryzys. Czy to prawda? My już wiemy!

Według informacji "Faktu", w związku Mikołaja i Ady nie dzieje się najlepiej. Podobno Mikołaj ma coraz mniej czasu dla swojej ukochanej, co - jak można się domyślać - jej się nie podoba.

Ada wspiera Mikołaja w zawodowych decyzjach, ale ostatnio wkurza się, że ciągle nie ma go w domu. Na dodatek Mikołaj w pracy rzadko odbiera telefon i ona ma poczucie, że w ogóle nie mają kontaktu. Kiedyś chodzili non stop do restauracji i spędzali razem romantyczne wieczory, teraz Mikołaj nie ma na to czasu. Ada poprosiła go więc, by nie przyjmował wszystkich propozycji, bo cierpi na tym ich związek - powiedział informator "Faktu".