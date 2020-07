Powrót Małgorzaty Rozenek-Majdan do pracy w dwa tygodnie po porodzie zaskoczył wszystkich. Gwiazda przyznała jednak, że decyzja ta nie była ani zaplanowana ani łatwa. W jej podjęciu w głównej mierze pomogła prowadzącej "Projekt Lady" produkcja programu:

Na początku obawiałam się powrotu na plan dwa tygodnie po urodzeniu Henryka, ale produkcja stworzyła mi rewelacyjne warunki, za co jestem ogromnie wdzięczna. Pozwala mi to wrócić na plan bez szkody dla małego, bo po prostu jest tu ze mną. [...] To nie jest tak, że uważam że to jest fajne wracać dwa tygodnie po urodzeniu do pracy ale czasem trzeba i jak trzeba to faktycznie te warunki które tutaj mam umożliwiają to.