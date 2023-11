Nie chce już płakać. Justyna Żyła po rozstaniu z mężem Piotrem stawia na siebie: znalazła pracę, założyła blog i… chce zostać gwiazdą YouTube’a!

Spotykamy się w Wiśle. Jest piękne przedpołudnie. W restauracji czeka na mnie delikatna, trochę zdenerwowana blondynka. Justyna Żyła (30) wydaje się zdziwiona, że przejechałem pół Polski tylko dla niej. Ale przecież o wywiad z żoną Piotra Żyły zabiegają teraz wszyscy – jej rozstanie ze skoczkiem śledzi cała Polska…

Ostatnio jest o pani bardzo głośno. Czy dziś żałuje pani emocjonalnych wpisów na Instagramie, po których sprawa pani rozstania z mężem trafiła na pierwsze strony gazet?

Moim zamiarem nie było wykorzystywanie przykrej sytuacji życiowej do promocji siebie. Pierwszy wpis wynikał z nagromadzonych we mnie emocji. Zainteresowanie wokół mojej osoby naprawdę bardzo mnie zaskoczyło.

Taka nagła sława musi być trudna. Tym bardziej że Polska się podzieliła: jedni trzymali pani stronę, a inni bronili Piotra. Podobne kontrowersje wzbudziła sesja w „Playboyu”. Co pani myśli o tym zamieszaniu?

Najbardziej zdenerwowałam się, kiedy czytałam o sobie, że siedzę w domu, nic nie robię i tylko pozuję do zdjęć. Te osoby nie zdają sobie sprawy, ile kosztowały mnie ostatnie wydarzenia oraz jak wiele czasu i energii przeznaczam na obowiązki domowe i na opiekę nad dziećmi. Nie rozumiem emocji, które wzbudziła sesja. Przecież w Internecie jest tyle nagich zdjęć pięknych kobiet – nie sądziłam, że jeszcze kogoś może to zbulwersować. Oczywiście spodziewałam się, że będzie zamieszanie, że dziennikarze będą mnie pytali, po co to zrobiłam, ale nie zdawałam sobie sprawy, że będzie to na taką skalę.