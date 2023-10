Jedną z najgorętszych premier filmowych w tym roku to są z pewnością "Dziewczyny z Dubaju" w reżyserii Marii Sadowskiej. Producentami są zaś Doda (producent kreatywny) oraz Emil Stępień (producent wykonawczy), którzy mają ze sobą poważny konflikt na płaszczyźnie zawodowej, zaś na prywatnej są coraz bliżej rozwodu. Podczas konferencji programu "Projekt Lady" zapytaliśmy Małgorzatę Rozenek-Majdan czy wybierze się do kina na głośną produkcję. Co odpowiedziała?

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan nie była w kinie od czasu narodzin Henia!

Okazuje się, że dla Małgorzaty Rozenek-Majdan wyprawa do kina jest sporym wydarzeniem, bo od czasu urodzenia Henia nie była na żadnym nowym filmie! Lista filmów, które chce zobaczyć jest więc długa - czy znajdą się na niej również "Dziewczyny z Dubaju"? Odpowiedź Gosi była bardzo dyplomatyczna!

Reklama

Zobacz także: Gwiazdy na marszu "Ani jednej więcej": Rozenek, Kayah, Kurdej-Szatan... W sieci pojawiły się poruszające nagrania