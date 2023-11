Małgorzata Ohme ma szansę stać się gwiazdą pierwszej ligi, ponieważ dołączyła do zespołu prowadzących poranne pasmo „Dzień Dobry TVN”. Dziennikarka zastąpi Magdę Mołek, a towarzyszyć jej będzie Filip Chajzer. W wywiadzie dla "Flesza" dziennikarka powiedziała nam, jak się razem dogadują i czy się lubią.

Choć się tego nie spodziewałam, w czasie wspólnej pracy przy „Big Brotherze” zaprzyjaźniłam się z Filipem. Zobaczyłam w nim hekatombę energetyczną z genialnym poczucie humoru. Filip potrafi mnie rozśmieszać tak, jak umiał to robić tylko mój nieżyjący już tata. Kiedy o 23.30 gasły światła kamer „Big Brothera” i każde z nas wracało do swojego domu samochodem, zdzwanialiśmy się i zdarzało nam się rozmawiać nawet do drugiej nad ranem. Gadaliśmy sobie, co było fajne albo co nam się nie podobało. Byliśmy wobec siebie szczerzy do bólu. Ale zdarzało nam się też na skuterze ruszyć w miasto, co raz skończyło się tańcami na parkiecie - zdradza nam Małgorzata Ohme.