Fani Dody wiedzą doskonale, że artystce nie wyczerpują się pomysły, które zaskakują ich na każdym kroku. Wokalistka dopiero co wypuściła swoją linię perfum, a teraz pochwaliła się kolejną nowiną. Tym razem sukcesu nie świętuje jednak sama!

Powiedzieć, że Doda przeżywa właśnie bardzo intensywny okres, to jakby nic nie powiedzieć: niedawno przecież światło dzienne ujrzał jej najnowszy projekt, czyli autorska linia perfum "Luna". Nie oznacza to jednak, że projekty muzyczne poszły w odstawkę: wręcz przeciwnie.

Doda właśnie poinformowała na Instagramie, że jej nagrany ze Smolastym singiel "Nim zajdzie słońce", właśnie pokrył się podwójnym diamentem! Gwiazda nie dowierza, że właśnie się to dzieje:

Czy ja dobrze widzę?! podwójny diament! W podziękowaniu za to wszystko już szykujemy kontynuację do „Nim zajdzie słońce”, tak jak obiecaliśmy! Wyczekiwany przez Was teledysk do ''Nie żałuję''' będzie miał premierę już niebawem. Za miesiąc wchodzimy na plan

- przekazała właśnie Doda.