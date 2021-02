Izabella Krzan zyskała nową posadę w TVP. Miss Polonia zastąpiła Marzenę Rogalską w "Pytaniu na Śniadanie". Izabela ma 26 lat, jednak karierę w telewizji robi już kilka lat. Modelka pilnie strzeże swojego życia prywatnego, tymczasem fani są ciekawi, z kim się spotyka. Przez długi czas sądzono, że Izabela Krzan i Rafał Brzozowski zakochali się w sobie na planie "Koła fortuny", tymczasem choć z pewnością się przyjaźnią, nigdy nie łączyła ich miłosna relacja.

Nie byliśmy razem i nie jesteśmy razem oczywiście. Jesteśmy wspaniałymi przyjaciółmi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że on również to potwierdzi. Zawsze negowaliśmy te plotki, ale z uśmiechem, bo to nie jest nic przykrego, ani nic obraźliwego, więc bardziej się z tego śmialiśmy- wyjaśniła Iza w rozmowie z "Wideoportalerm.pl"

Z kim teraz jest Izabela? O jej wybranku wiadomo nie wiele, poza tym, że ma na imię Dominik. W mediach społecznościowych możemy zobaczyć kilka ich wspólnych zdjęć.

Kim jest chłopak Izabelli Krzan, nowej prowadzącej "Pytania na śniadanie"?

Dominik jest wysokim, ciemnym brunetem. Izabella Krzan od czasu do czasu publikuje urocze InstaStories z udziałem swojego ukochanego, jednak zdarza się tak bardzo rzadko. Próżno szukać na jej profilach w mediach społecznościowych zdjęć z chłopakiem. Izabela publikuje mnóstwo fotek, na których pozuje zazwyczaj sama.

Wiadomo więc jedynie, że Dominik pochodzi z Warszawy i jest projektantem wnętrz. Pierwsze wspólne zdjęcie Izabella opublikowała we wrześniu, z wakacji w Portugalii. Przystojny mężczyzna zwrócił uwagę fanów, którzy gratulowali Izabeli szczęśliwego związku.

Partner Izabeli Krzan ma na imię Dominik i jest projektantem wnętrz.

Izabella pierwszy raz pochwaliła się nowym związkiem we wrześniu poprzedniego roku.

Plotki o miłosnej relacji Izy z Rafałem wciąż jednak nie milkną. Niedawno para zaśpiewała razem miłosny utwór "Only You" w show "Jaka to melodia?". Krzan zaznaczyła w jednym z wywiadów, że czasami specjalnie podpuszczali widzów: