Amerykańska prasa aż huczy! Są nowe fakty w sprawie rozwodu słynnej gwiazdorskiej pary - Jennifer Garner i Bena Afflecka. Choć niedawno pisaliśmy o tym, że po wydaniu oświadczenia o rozstaniu, para zachowała pozytywne relacje i nawet planuje tymczasowo wynajmować wspólny dom, sprawy chyba jednak nie wyglądają aż tak różowo...

Zagraniczne tabloidy sugerują, że powodem rozpadu małżeństwa mógł byćromans Bena Afflecka z Christine Ouzounian - była nianią dzieci aktorskiej pary. Amerykańskie portale piszą, że aktor i niania chętnie spotykali się również bez dzieci. Affleck wszystkiemu zaprzeczył. Wydał specjalne oświadczenie za pośrednictwem swojego pełnomocnika:

To "śmieciowy news". Ta historia to kompletne bzdury i same kłamstwa. Tabloidy nie powinny, podając się na anonimowe źródła, niszczyć spokoju rodziny przechodzącej przez trudny okres.