Czy Anna Lewandowska urodzi już w najbliższy weekend, kiedy polską reprezentację czeka mecz z Czarnogórą?! Na stronie Radia Zet pojawił się felieton Pawła Zarzecznego, znanego dziennikarza sportowego, który pod koniec swojego wywodu daje do zrozumienia, że Ania urodzi właśnie w ten weekend, co być może rozproszy samego Roberta Lewandowskiego, jak i całą reprezentację...

Zobacz: Lewandowski, Szczęsny, Fabiański, Pazdan - piłkarze rozpoczęli zgrupowanie kadry! ZDJĘCIA

Mecz Polski z Czarnogórą odbędzie się w niedzielę. Znany dziennikarz, Paweł Zarzeczny, znawca piłki nożnej, uważa, że nie powinniśmy się nastawiać na dobry wynik:

Czarno to widzę – chodzi oczywiście o niedzielny mecz z Czarnogórą. Otóż polskie klęski zawsze polegają na nadmiernym poczuciu wyższości (moje również). A co my mamy? Bramkarzy - zero, to samo obrona i pomoc. Dobry ten Lewandowski w napadzie, ale ktoś musi mu podać… - pisze Paweł Zarzeczny w felietonie dla Radia Zet.