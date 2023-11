1 z 5

To pierwszy komentarz Anny Lewandowskiej na temat "wygranej" w plebiscycie na Biologiczną Bzdurę Roku 2017. W styczniu, w wyniku głosowania internautów, Anna Lewandowska zajęła drugie miejsce. Trenerka i dietetyczka, słynąca z propagowania zdrowego stylu życia, trafiła do zestawienia za post o smalcu z gęsi, który został opisany jako bogate źródło białka. Do tej pory Anna Lewandowska nie zabrała głosu na ten temat. W jednym z jej najnowszych postów pojawiło się nawiązanie do plebiscytu.

Zobacz też: To najseksowniejsze zdjęcie Ani Lewandowskiej EVER! Na miejscu Roberta oszalelibyśmy z zazdrości! ;)

Komentarz Anny Lewandowskiej jest mistrzowski! Szczegóły na następnych stronach!

Polecamy: Siostra Roberta Lewandowskiego kopiuje styl Anny Lewandowskiej? Internauci nie mają wątpliwości!