Ten film jeszcze nie trafił do kin, a już wywołał dyskusję i wzbudził ogromne emocje. Po tym, jak w Internecie pojawiły się kadry z planu i jedna scena z filmu „Polityka” (reż. Patryk Vega), głos w sprawie tej produkcji zabrało kilku przedstawicieli partii rządzącej, z Jarosławem Kaczyńskim na czele.

„Mamy do czynienia z coraz wyraźniej pokazywanym (…) hejtem czy przygotowaniem do takiego wielkiego hejtu”, powiedział prezes PiS.

Jeszcze dalej poszedł były rzecznik prasowy MON Bartłomiej Misiewicz, który pozwał twórców oraz dystrybutora filmu i domaga się od nich miliona złotych odszkodowania.

Ale nie tylko Patryk Vega ma kłopoty z powodu „Polityki”. W niedawnym wywiadzie dla „Wprost” Andrzej Grabowski wyznał, że spotykają go przykrości z powodu udziału w tym filmie.

„Zajmuję się też stand-upem. I kilka dni temu odebrałem telefon, że zaplanowany występ odwołano, bo miało na niego przyjść kilku ważnych dla organizatorów ludzi, którzy nie przyszliby, gdybym ja wystąpił. Więc ze mnie zrezygnowano. To pierwszy objaw tego, że ostracyzm następuje i pewnie będzie następował. Ale przeżyłem już tyle, że przeżyję i to. Mam tylko nadzieję, że do więzienia nie trafię”, powiedział.