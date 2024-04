Marieta Żukowska i Bartosz Żukowski mają wiele wspólnego! Oboje noszą to samo nazwisko, są aktorami i nawet ich córki noszą to samo imię. Trzeba przyznać, że to dość spory zbieg okoliczności. Czy Marieta Żukowska i Bartosz Żukowski są spokrewnieni? A może zbieżność nazwisk to jedynie przypadek? Sprawdziliśmy to!

Marieta Żukowska i Bartosz Żukowski są rodziną? Zbieżność nazwisk jest przypadkowa?

Czy Marieta Żukowska i Bartosz Żukowski są rodziną? To pytanie zadaje sobie wielu fanów, a wszystko przez zbieżność nazwisk aktorki i gwiazdora serialu "Świat według Kiepskich". Co zatem z pokrewieństwem aktorskiego duetu? Prywatnie para jest spokrewniona? Pora rozwiać te wątpliwości...

Okazuje się, że Marieta Żukowska i Bartosz Żukowski nie są rodziną, choć noszą to samo nazwisko. W tym przypadku zbieżność jest zupełnie przypadkowa, ale daje do myślenia, bo oboje są osobami publicznymi i swoje życie zawodowe związali z aktorstwem. A co wiemy o nich prywatnie?

Instagram @marietazukowska / @b.zukowski

Życie prywatne Mariety Żukowskiej

Marieta Żukowska pochodzi z Żywca i w tym roku świętuje 41. urodziny. Aktorka była związana z reżyserem i producentem Wojciechem Kasperskim, a owocem ich związku jest córka Pola, która przyszła na świat w 2012 roku. Aktorka w 2021 roku potwierdziła, że rozstała się z mężem już jakiś czas temu.

Rozstaliśmy się ponad dwa lata temu. To była wspólna i niełatwa decyzja, podjęta w zgodzie, w pełnym porozumieniu i wzajemnym szacunku. Zawsze wspieraliśmy się we wszystkim i robimy to nadal. Razem wychowujemy naszą córeczkę czytaliśmy w oświadczeniu.

Marieta Żukowska rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale w 2023 roku w wywiadzie dla magazynu "Viva" zdradziła, że znów jest zakochana.

Mam obok siebie przyjaciół i cudownego partnera, którzy są niesamowicie czuli i kochani dla kobiet, potrafią docenić to, jakie jesteśmy wspaniałe, liczą się z naszym zdaniem. Więc bądźmy niepokorne, silne. I bardzo kobiece mówiła aktorka w 'Vivie'

Aktorka uważana jest też za jedną z najlepiej ubranych Polek, a jej styl jest bliski klasyce, jaką pokochały Francuzki.

Instagram @marietazukowska

Życie prywatne Bartosza Żukowskiego

Z kolei Bartosz Żukowski szerokiej publiczności dał się poznać jako słynny już Walduś ze "Świata według Kiepskich". Po zakończeniu przygody z serialem aktor na jakiś czas zniknął z mediów, ale wrócił za sprawą kontrowersji związanych z życiem prywatnym. Bartosz Żukowski ma za sobą głośny rozwód z Ewą Coll. Para rozstała się po sześciu latach małżeństwa, a w 2022 roku była żona aktora ponownie wyszła za mąż za byłego partnera Kasi Kowalskiej, Kostka Yoriadisa. Bartosz Żukowski jest też ojcem Poli Żukowskiej, a w tym roku będzie świętował swoje 48 urodziny.

O aktorze co jakiś czas jest głośno za sprawą zdjęć paparazzi. Ostatnio Bartosz Żukowski znów jest w formie. Udziela się charytatywnie i działa na rzecz adopcji zwierząt, a także angażuje się w nowe projekty. W mediach społecznościowych coraz chętniej pozuje z przyjaciółmi i widać, że na dobre wrócił do zawodu.

Bartosz Żukowski JACEK DOMINSKI/REPORTER