Ta para ciągle budzi dużo emocji... Wiadomość, że są razem była jednym z towarzyskich wydarzeń ostatnich tygodni. Ale nie ma się co dziwić, tak Mateusz z pierwszej edycji "Hotelu Paradise", jak i Aga, którą poznaliśmy dzięki udziałowi w "Love Island" mają liczne rzesze fanów. Jak się okazuje, para ma już za sobą małe rozstanie - Matt musiał wyjechać do Anglii. Jak wypadła ta próba? I czy Aga patrzy na innych mężczyzn? Reakcja Matta na to ostatnie pytanie była bezcenna...

Reklama

Zobacz także: Aga z "Love Island" i Matt z "Hotelu Paradise" opowiedzieli nam początku znajomości! Zaczęło się od reakcji na Insta...