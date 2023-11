Dla Adama Adamonisa udział w "Tańcu z gwiazdami" to spore wyzwanie. Przystojny tancerz i aktor, znany m.in. z popularnego serialu "Przyjaciółki" uczestniczy w show w parze z modelką Sandrą Kubicką. Para, jak dotąd, szła przez program jak burza, aż... do kontuzji, której uległ Adam. To przez nią nie mógł wystąpić w ostatnim odcinku.

Czy pokaże się w kolejnym, czy też jego występy na parkiecie "TzG" można uznać za zakończone? Relacje, które pojawiły się na Instagramie mówią wszystko.

Kontuzja Adama Adamonisa

Dla widzów tej edycji "Tańca z gwiazdami" ostatni odcinek musiał być sporym zaskoczeniem. U boku Sandry Kubickiej zobaczyliśmy bowiem nie Adamonisa, a Wojtka Jeschke - brata tańczącego z Basią Kurdej-Szatan Jacka.

Jak się szybko okazało Adam nie mógł wystąpić w programie, bowiem doznał kontuzji i musiał chodzić o kulach. Jak sam wyznał, wymagał rehabilitacji:

O tym, co się stało Adamonis opowiedział w wywiadzie Maciejowi Orłosiowi. Jak mówił, pierwsza kontuzja przydarzyła mu się przy tangu. Wtedy nie zakończył rehabilitacji i przystąpił do kolejnych prób. I znów doszło do kontuzji:

To się stało podczas próby kamerowej. Aż usłyszałem swoje naderwanie. Ból poczułem dopiero po tym, jak zeszła ze mnie adrenalina - mówił Orłosiowi.

Co będzie z dalszymi występami? Taneczne show Polsatu zobaczymy dopiero za tydzień, w związku ze świętem. Czy do tego czasu wydobrzeje?

Jak się okazuje, Adam Adamonis już wrócił do prób. Ze zdjęć, które opublikował na Instagramie tak on sam, jak i jego taneczna partnerka Sandra wynika, że przygotowują się do ukłądu baletowego! Jak wypadną? Trzymamy kciuki, by wszystko było jak najlepiej!

