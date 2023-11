Kiedy okazało się, że gwiazdor "Przyjaciółek" wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami" jako uczestnik, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, niewiele bowiem osób wiedziało, że Adam Adamonis jest także profesjonalnym tancerzem i instruktorem tańca sportowego. To jednak niejedyny sekret w jego życiu! Czy wiecie, że aktor jakiś czas temu zmienił nazwisko? Dlaczego? Co się z tym wiążę? Poznajcie szczegóły!

Karierę robi jako Adam Adamonis, choć jeszcze kilka lat temu wszyscy znaliśmy go jako... Adama Krawczyka. Dlaczego gwiazdor zdecydował się na zmianę? Wiążę się to z jego dziadkiem, bohaterem wojennym, Czesławem Adamonisem, który zmarł kilka lat temu:

Zmiana nazwiska pojawiła się z pragnienia, a nie z potrzeby, że coś mi to da. Poczułem, że albo je wezmę, będzie ze mną i będę cały czas trzymał taką ideę i energię dziadka, albo nie. Nie było ważne, że wykonując zawód, pracowałem na nazwisko Krawczyk. Dopiero później pojawiła się chwila zastanowienia, pomyślałem, że ludzie mogą mnie nie kojarzyć - powiedział w wywiadzie dla agencji LifeStyle Newseria.

Aktorowi trudno było przyzwyczaić się do nowego nazwiska:

Na planie "Przyjaciółek" reżyser na początku mówił do mnie: "Adonis zaczynamy". Nie mógł się przyzwyczaić. Teraz już mówi poprawnie i wszyscy zaczynają mówić. Czasem jednak ludzie pytają: "Wziąłeś to nazwisko, żeby mieć lepsze brzmienie, tak?". Odpowiadam wtedy: "Jeśli tak myślisz, to tak" - tłumaczy.