Reklama

Wiek Małgorzaty Rozenek-Majdan budzi od dawna kontrowersje! Ile właściwie gwiazda ma lat? Oficjalnie wkrótce będzie obchodzić 40. urodziny. Magazyn „Party" donosi, że szykuje się huczna impreza.

Nie lubię przyjęć niespodzianek i podróży pod hasłem „Kochanie, pakuj się, bo jutro gdzieś lecimy" - mówi w „Party" Małgorzata Rozenek-Majdan.

Dlatego gwiazda wie, jak spędzić okrągłe urodziny, które przypadają 1 czerwca. Na pewno organizacją przyjęcia zajmie się jej ukochany mąż Radosław Majdan. On wie najlepiej, co sprawi jej radość. Jak donosi magazyn „Party" Małgorzata chciałaby, aby było to garden party z muzyką na żywo i dużą ilością białych peonii. Te kwiaty kocha najbardziej. Co jeszcze? O tym przeczytasz w najnowszym numerze magazynu „Party".

Zobacz: Radosław Majdan o swoim pierwszym spotkaniu z dziećmi Małgorzaty Rozenek nie umie mówić spokojnie... Co wyznał w wywiadzie?

Organizacją „czterdziestki" Małgorzaty zajmie się w tym roku jej mąż Radek. Jaki prezent szykuje?

Reklama

Małgosia i Radek są znów w podróży. Polecieli na majówkę do Dubaju.