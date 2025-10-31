Robert Janowski, 64-letni prezenter, po latach nieobecności powrócił do roli gospodarza teleturnieju „Jaka to melodia?”. Jego powrót został ciepło przyjęty przez widzów, którzy tłumnie zasiedli przed telewizorami. W swoich mediach społecznościowych Janowski podkreślił, że sukces programu zawdzięcza przede wszystkim fanom: „Takie wiadomości od rana to ja lubię. Ale pamiętajcie - to wszystko dzięki wam, telewidzom. Bez was by się nie udało”.

Program, emitowany przez TVP od ponad dwóch dekad, przechodził różne zmiany. Po odejściu Janowskiego prowadzącymi byli kolejno Norbi oraz Rafał Brzozowski. Po zmianach w zarządzie mediów publicznych, Robert Janowski ponownie zasiadł w roli prowadzącego, co zbiegło się z wyraźnym wzrostem oglądalności.

TVP przerywa emisję programu w sobotę. Co się stało?

Telewizja Polska podjęła zaskakującą decyzję dotyczącą emisji programu „Jaka to melodia?”. Jak ogłoszono, w najbliższą sobotę nie zostanie wyemitowany nowy odcinek popularnego teleturnieju. Informacja ta została oficjalnie przekazana przez stację i wywołała zaskoczenie wśród widzów.

Powodem zmiany w ramówce jest przypadające w tym czasie święto Wszystkich Świętych. W związku z tym, TVP zdecydowała się na przerwę w emisji programu, aby dostosować ofertę antenową do charakteru tego dnia. Decyzję o tymczasowym zdjęciu programu z ramówki potwierdzono oficjalnie w mediach społecznościowych TVP. Pod opublikowanym zdjęciem Roberta Janowskiego pojawił się komunikat:

Kochani, w sobotę się nie spotykamy

Kiedy „Jaka to melodia?” wróci na antenę?

Choć informacja o wstrzymaniu emisji może być rozczarowująca, fani programu mogą odetchnąć z ulgą. Jak przekazała TVP, przerwa w emisji będzie miała charakter jednorazowy. Nowy odcinek „Jaka to melodia?” ma powrócić na antenę już następnego dnia po przerwie – w niedzielę.

Oznacza to, że zmiana w ramówce dotyczy wyłącznie soboty przypadającej na okres święta Wszystkich Świętych. Już w niedzielę widzowie będą mogli ponownie oglądać ulubiony teleturniej muzyczny TVP z udziałem Roberta Janowskiego.

