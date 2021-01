Czesław Niemen zmarł 17 lat temu. Oto najpiękniejsze covery: Michał Szpak, Krzysztof Zalewski, Edyta Górniak... 

W tym roku Czesław Niemen skończyłby 82 lata. Choć nie ma go wśród nas już od wielu lat to jego twórczość jest wiecznie żywa. Najwybitniejszy twórca muzyki rozrywkowej XX wieku odszedł 17 stycznia 2004 roku, zaledwie miesiąc przed swoimi urodzinami. Fani wciąż cenią jego wybitną muzykę, a ponadczasowe utwory zyskują słuchaczy w kolejnych pokoleniach.

Czesław Niemen zaczynał swoją karierę z zespołem Czerwono-Czarni, następnie Niebiesko-Czarni, gdzie rozpoczął trasę po Europie. W latach 70. powoli stawał się numerem jeden na polskiej scenie muzycznej. Jako jeden z pierwszych wykorzystywał elementy muzyki elektronicznej i wypracował sobie niepowtarzalny styl, który do dziś jest wzorem do naśladowania. Jego utwory jak "Dziwny jest ten świat". "Sen o Warszawie", "Płonąca stodoła" czy "Pod papugami" znają niemalże wszyscy bez względu na wiek. Współcześni artyści chętnie sięgają po dorobek Czesława Niemena, prezentując swoje własne interpretacje. Poniżej przedstawiamy Wam kilka niezapomnianych coverów w wykonaniu m. in. Krzysztofa Zalewskiego, Michała Szpaka, Edyty Górniak czy Dziemiana.

W poniższym zestawieniu znajdziecie również cover Metalliki, która podczas koncertu na Stadionie Narodowym w Warszawie zagrała utwór Czesława Niemena pt. "Sen o Warszawie". A Wy który z utworów wybitnego twórcy lub coverów jego utworów lubicie najbardziej?

Krzysztof Zalewski - "Przyjdź w taką noc"

Michał Szpak - "Płonąca stodoła"

Edyta Górniak - "Dziwny jest ten świat"

Metallica - "Sen o Warszawie"

Dziemian - "Dziwny jest ten świat"