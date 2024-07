Wesele Czesława kosztowało tylko... 2 tysiące!

Jestem żonaty. 17 grudnia pobrałem się z Dorotą w Warszawie. Mogę zdradzić, że wesele kosztowało 2 tysiące złotych. Była najbliższa rodzina. Jak ktoś chce wiedzieć, jak zrobić wesele bez zadłużania się, niech pisze do mnie. Jestem ekspertem. Fotograf nie wiedział o tym, że to jest nasze wesele. (...) Było to ważne, żeby mieć tego dnia spokój i być tylko z najbliższymi" - wyznał Czesław w "Duży w maluchu".