Meghan Markle, po tym jak zdecydowała się spędzić całe życie u boku księcia Harry'ego, została specjalnie "przeszkolona" i od teraz musi stosować się do wielu zasad. Powiedzmy sobie szczerze, fakt że Meghan musi stosować się do zasad odpowiedniego ubioru, nikogo nie dziwi. Ale to co może, a czego Meghan nie może jeść w podróży - to już inna sprawa! Okazuje się, że Markle po ślubie z Harrym musiała zrezygnować z jednego z najbardziej lubianych przez nią składników. A chodzi o...

Meghan Markle nie może jeść czosnku w podróży!

A chodzi o... czosnek! Meghan Markle, kiedy podróżuje z królową Elżbietą, nie ma prawa jeść czosnku. Dlaczego? Prawda jest naprawdę prozaiczna - po prostu Elżbieta nie lubi czosnku, a jak dobrze wiemy, po pierwsze czosnek ma bardzo charakterystyczny i intensywny zapach, a po drugie - lepiej z królową Elżbietą nie zadzierać ;) (Królowa Elżbieta nie akceptuje Meghan Markle?)

Meghan Markle - lista zakazów

Przypomnijmy, Meghan Markle dostała od Elżbiety II całą listę zakazów. Czego nie może robić? Nie może robić sobie selfie, nie może prowadzić mediów społecznościowych. Instagram? Musi o nim zapomnieć. Co jeszcze? Meghan nie może korzystać z jaskrawych kosmetyków, musiała się pozbyć ze swojej kosmetyczki m.in. kolorowych lakierów do paznokci. A to co ją najbardziej musi boleć, to fakt że musiała pożegnać się z grą w serialach i filmach...

Meghan Markle w maju została żoną księcia Harry'ego.