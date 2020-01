Czy w "Sanatorium miłości" powstała jakaś para? Największy sekret drugiej edycji wyszedł na jaw!

"Sanatorium miłości" właśnie wystartowało z nową edycją! W ubiegły weekend poznaliśmy 12 kuracjuszy, którzy przez następne tygodnie będą gościć na antenie TVP. Wszyscy uczestnicy zdecydowali się na udział w programie, aby znaleźć miłość.

Jak wiadomo, odcinki nagrywane są z dużym wyprzedzeniem i mimo iż jest to dopiero początek emisji programu w telewizji, to my już znamy jego zakończenie! Jedna z uczestniczek zdradziła, jak skończą się przygody bohaterów "Sanatorium miłości"! Kto wyjawił te informacje?

Czy w "Sanatorium miłości" powstały jakieś pary"?

Program "Sanatorium miłości" okazał się być ogromnym hitem! Historie seniorów, którzy poszukują miłości, przypadły do gustu rzeszy widzów. Nic więc dziwnego, że TVP zdecydowało się kontynuować program. W tym sezonie pojawiło się wiele charyzmatycznych i barwnych postaci, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji!

Kilka dni temu w gmachu siedziby TVP odbyła się konferencja, która została poświęcona właśnie "Sanatorium miłości". Na spotkaniu pojawili się uczestnicy drugiej edycji programu oraz prowadząca, Marta Manowska. Jedna z kuracjuszek w rozmowie z "Plejadą" zdradziła... jak zakończą się losy uczestników! Okazało się, że nikomu nie udało się odnaleźć miłości, a przecież właśnie taki jest cel tego show.

Może cztery tygodnie to nie jest wystarczający okres. Nawiązały się przyjaźnie, miłości nie ma - przyznała pani Barbara, uczestniczka drugiej edycji "Sanatorium miłości".

Chociaż już wiemy, że w programie nie utworzyła się żadna para, to jednak w dalszym ciągu na pewno będzie warto śledzić losy uczestników. Wiele postaci już w pierwszym odcinku zagwarantowało widzom wiele wzruszeń, radości i emocji, których z pewnością nie zabraknie w kolejnych odcinkach!

A wy, oglądacie drugą edycję "Sanatorium miłości"?

Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Wiesia, która już w pierwszym odcinku skradła serca widzów!