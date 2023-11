Wiesia z "Sanatorium Miłości" i Madzia z "Big Brothera" mają ze sobą wiele wspólnego. Okazuje się, że pomimo różnicy wieku, łączy je zamiłowanie do kolorowych i brokatowych ubrań!

Madzia chciałaby rozwijać swoje pasje związane z projektowaniem. Marzy jej się własna kolekcja ubrań. Jej styl jest bardzo festiwalowy i młodzieżowy. Uwielbia wszystko, co brokatowe i błyszczące. Do tej pory glitter kojarzył się właśnie z nią, lecz teraz... ma konkurencję!

The world needs more glitter - czytamy na koszulce Wiesi z "Sanatorium Miłości". Okazuje się, że seniorka również uwielbia projektować i skończyła nawet szkołę z tym związaną! Myślicie, że Panie mogłyby się dogadać?

Zgodnie z przesłaniem na koszulce Wiesi, byłoby to wskazane!

Czy Wiesia z "Sanatorium Miłości" będzie bratnią duszą Madzi Wójcik z "Big Brothera"?

Wiesia podbiła serca widzów już po pierwszym odcinku "Sanatorium Miłości"!

