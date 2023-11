To już dziś! Zaczął się Cyber Monday 2019. Po Black Friday, który miał miejsce 29 listopada, przyszedł czas na nowe zakupowe szaleństwo. W Cyber Monday 2019, czyli już dziś, możecie kupić wiele produktów w okazyjnych cenach, dlatego też zebraliśmy specjalnie dla was sklepy, które kontynuują wyprzedaże z Black Friday i biorą udział w akcji Cyber Monday 2019. Co prawda, Cyber Monday jest mniej popularny w Polsce niż Black Friday, ale i tak jeszcze dziś w poniższych sklepach uda wam się zrobić zakupy w okazyjnych cenach.

W Cyber Monday 2019 udział biorą następujące sklepy:

H&M - w zakładce "Wyprzedaż" część produktów przeceniona jest nawet o 50 procent.

- w zakładce "Wyprzedaż" część produktów przeceniona jest nawet o 50 procent. Zara - na stronie Zara nie ma żadnej wielkiej informacji o Cyber Monday, ale w zakładce "Special Prices" znajdziecie wiele interesujących pozycji, w cenach obniżonych nawet o 50 procent.

- na stronie Zara nie ma żadnej wielkiej informacji o Cyber Monday, ale w zakładce "Special Prices" znajdziecie wiele interesujących pozycji, w cenach obniżonych nawet o 50 procent. Reserved - Reserved proponuje nam 20 procent zniżki na nową kolekcję w Cyber Monday 2019. Musicie wpisać kod: RECYBER20PL.

- Reserved proponuje nam 20 procent zniżki na nową kolekcję w Cyber Monday 2019. Musicie wpisać kod: RECYBER20PL. Mohito - z okazji Cyber Monday zorganizował wyprzedaż do - 40 procent.

- z okazji Cyber Monday zorganizował wyprzedaż do - 40 procent. Apart

Aboutyou

Venezia

Forever 21,

Sephora,

New Balance,

Eobuwie

Ochnik,

Deichmann,

Allegro,

Komputronik,

x-kom

al.to

Media Expert,

Media Markt,

RTV Euro AGD,

House,

Sinsay,

Yves Rocher,

New Look,

Pull&Bear,

Rossmann,

Douglas.

Co warto kupić w Cyber Monday 2019? Jeśli spóźniłaś się i nie zdążyłaś nic kupić w Black Friday, proponujemy czerwoną sukienkę. Będzie idealna np. na sylwestra czy Wigilię?

Mat. prasowe

Skuś się również na pluszowy płaszczyk. Najmodniejsze w tym sezonie są szare lub beżowe.

zara.com

Naszą trzecią propozycją jest kwiecista sukienka, którą możesz nosić zarówno zimą, jak i... wiosną!

Mat. prasowe