Ćwierć miliona kary za szczepionki dla celebrytów! Kolejne kontrowersje wokół wyjaśnień Krystyny Jandy

Afera wokół szczepień celebrytów poza kolejnością nie cichnie! Wszystko wskazuje na to, że kontrola NFZ, którą zleciło ministerstwo zdrowia w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zakończy się ogromną karą pieniężną! Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że kontrola wykazała nieprawidłowości, które już na ten moment są podstawą do nałożenia 250 tys. zł kary, a to jeszcze nie koniec!

Zostałem poinformowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że stwierdzone tylko w pierwszym dniu - podkreślam - nieprawidłowości są podstawą do nałożenia kary w wysokości powyżej 250 tys. zł. To jest minimalna kara, z jaką musi się liczyć Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM w przypadku naruszenia zasad Narodowego Programu Szczepień - powiedział Adam Niedzielski podczas konferencji.

Minister zdrowia podkreślił też, że tłumaczenia znanych osób, które zaszczepiły się poza kolejką są szokujące. Zasady szczepień były i są powszechnie znane, dlatego w sytuacji, kiedy to medycy mają pierwszeństwo przy otrzymywaniu szczepionek takie sytuacje nie powinny mieć miejsca:

Wykazywanie zaskoczenia tym, że to nie była moja kolej (...) jest naprawdę tutaj postawą wyparcia, która zresztą pojawia się w wielu wypowiedziach osób publicznych, które właśnie starają się rozliczyć ze swojego szczepienia bądź z odpowiedzialności za szczepienie - dodał minister zdrowia.

Kolejne kontrowersje wokół wyjaśnień Krystyny Jandy!

Oliwy do ognia dolewają też tłumaczenia Krystyny Jandy, która w "Faktach po Faktach" wyjaśniła, na jakich zasadach miały się odbywać szczepienia aktorów i znanych osób. Potem okazało, że aktorka nieprecyzyjnie wyraziła się o liście osób szczepionych, za co publicznie przeprosiła:

Serdecznie chciałam przeprosić Zbigniewa Gacionga, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za nieprecyzyjną wypowiedź w Fakty po Faktach, którą wprowadziłam w błąd opinię publiczną. Mówiąc o przekazanej Rektorowi liście aktorów miałam na myśli listę osób, które już zostały zaszczepione.

Sprawa szczepień gwiazd budzi ogromne emocje, a osoby, które zaszczepiły się poza kolejnością spotkała fala hejtu, z kolei Krystyna Janda odbiera nawet telefony z pogróżkami od osób, które dzwonią do jej teatru.

East News