Krystyna Janda opublikowała oświadczenie w sprawie afery szczepionkowej! "Wprowadziłam w błąd opinię publiczną" przyznaje aktorka

Krystyna Janda po raz kolejny zabrała głos w sprawie afery szczepionkowej. Aktorka opublikowała w sieci oświadczenie, w którym odniosła się do słów, które wypowiedziała 4 stycznia w programie "Fakty po Faktach". Gwiazda przeprosiła rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesora Zbigniewa Gacionga!

Zobaczcie, co napisała Krystyna Janda!

Zaledwie kilka dni temu okazało się, że w grupie osób zaszczepionych na COVID-19 znalazły się osoby związane z show-biznesem. Media poinformowały wówczas, że szczepionkę przyjęli już m.in. Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Magda Umer, Anna Cieślak czy Radosław Pazura. Część gwiazd tłumaczy się, że zostali zaproszeni do udziału w akcji promowania szczepień w Polsce, dlatego zgodzili się na wcześniejsze szczepienie. W miniony poniedziałek, głos w sprawie zabrała Krystyna Janda.

Wypowiedź Krystyny Jandy zaskoczyła rektora WUM, który opublikował w sieci apel do Krystyny Jandy z prośbą o sprostowanie swojej wypowiedzi.

Odnosząc się do wypowiedzi pani Krystyny Jandy we wczorajszym programie "Fakty po Faktach" w TVN 24 wyemitowanym dnia 04.01.2021, pragnę podkreślić wyraźnie, co zostało zawarte w raporcie komisji, że lista osób zaproszonych do szczepienia nie była mi wcześniej znana- czytamy na stronie internetowej WUM.