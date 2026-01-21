Kontrowersje wokół zaskakującego oświadczenia Brooklyna Beckhama nadal trwają - pierworodny Victorii i Davida oskarżył rodziców o próbę ingerencji w jego relację z Nicolą Peltz oraz manipulowanie opinią publiczną. Media obiegły najnowsze zdjęcia młodszego syna pary, który zdaje się nie przejmować całą sytuacją.

Kontrowersje w rodzinie Beckhamów

Ostatnie dni w mediach wstrząsnęły fanami jednej z najsłynniejszych rodzin show-biznesu – Beckhamów. Wszystko za sprawą zaskakującego oświadczenia Brooklyna, pierworodnego Davida i Victorii, który oskarżył rodziców o próbę ingerencji w jego związek z Nicolą Peltz. Młody Beckham zarzucił im manipulowanie mediami oraz przytaczał prywatne historie, które stawiają rodzinę w niekorzystnym świetle, wywołując falę spekulacji i komentarzy w mediach społecznościowych.

Sytuacja odbiła się szerokim echem wśród fanów i ekspertów od życia gwiazd, którzy zastanawiają się, jak ten konflikt wpłynie na wizerunek rodziny. Choć David i Victoria na razie nie komentują publicznie zarzutów, intensywna uwaga mediów i internautów sprawia, że sprawa nie traci na znaczeniu, a kolejne doniesienia mogą jeszcze bardziej zaognić atmosferę wokół Beckhamów.

Najnowsze zdjęcia Cruza Beckhama trafiły do sieci

W środę paparazzi zauważyli w Londynie najmłodszego syna Davida i Victorii Beckham - Cruza. Młody Beckham został sfotografowany w dzielnicy Notting Hill w towarzystwie swojej ukochanej Jackie Apostel, starszej od niego o 10 lat i ubranej w charakterystyczną panterkową stylizację.

Para zmierzała właśnie na próbę do studia nagraniowego, ponieważ 20-latek przygotowuje się do marcowego koncertu w Courtyard Theatre, na który wyprzedał już wszystkie bilety. Już na pierwszy rzut oka widać, że ukochana daje mu dużo wsparcia w tym trudnym czasie. Zobaczcie zdjęcia.

Cruz Beckham przyłapany ze starszą partnerką fot. Dandef/Click News and Media/East News

