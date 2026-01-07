Danusia, 8-letnia córka Natalii Niemen i wnuczka legendarnego Czesława Niemena, od urodzenia zmaga się z poważną chorobą genetyczną - zespołem Noonan. Natalia Niemen ujawniła szczegóły dotyczące zdrowia córki w podcaście „Galaktyka Plotek”. Zespół Noonan to rzadkie schorzenie genetyczne wpływające na rozwój psychofizyczny dziecka. Choroba objawia się m.in. niskorosłością, charakterystycznymi cechami twarzy oraz wadami serca. Danusia urodziła się z widocznymi symptomami tej choroby, takimi jak szeroki nosek, oczy jak u Husky i uszy osadzone niżej niż przeciętnie.

Jak wygląda życie Danusi z zespołem Noonan?

Natalia Niemen podkreśliła, że mimo trudności, jej córka rozwija się bardzo dobrze. Dziewczynka zmaga się jednak z reakcjami otoczenia - przechodnie na ulicy czy w sklepach zwracają uwagę na jej wygląd.

Dzieci z zespołem Nonan mają oczka dalej ustawione. Moja córka ma oczy niebieskie i wyglądają jak u Husky. Każdy, kto widzi moje dziecko w sklepie, gdzieś na ulicy, mówi: ''Boże, jakie ma oczy'' Natalia Niemen wyznała w podcaście ''Galaktyka Plotek''.

Zespół Noonan wpływa również na układ krążenia Danusi. Dziewczynka cierpi na zwężenie zastawki tętnicy płucnej - wadę wymagającą poważnej interwencji medycznej.

Ma troszkę szerszy nosek i uszka niżej, ale są też wady serca dodała piosenkarka.

Operacja serca i opieka medyczna w Centrum Zdrowia Dziecka

Danusia przeszła już operację serca. Zabieg był konieczny ze względu na wspomniane zwężenie zastawki tętnicy płucnej.

Jest już po operacji i pod opieką kardiologów w Centrum Zdrowia Dziecka, więc to monitorujemy mama dziewczynku wyznała w wywiadzie.

Natalia Niemen nie ukrywa, że razem z byłym mężem robią wszystko dla swojej córki.

Ona ma osiem lat, a my staramy się jej przychylić nieba, zarówno ja, jak i były mąż. I fajnie się rozwija

Zobacz także: