Córka znanej polskiej piosenkarki zmaga się z rzadką chorobą. Zdiagnozowano u niej zespół Noonan
Córka Natalii Niemen, 8-letnia Danusia, żyje z zespołem Noonan - rzadką chorobą genetyczną. Dziewczynka przeszła operację serca i jest pod stałą opieką lekarzy z Centrum Zdrowia Dziecka. Natalia Niemen podzieliła się poruszającym wyznaniem.
Danusia, 8-letnia córka Natalii Niemen i wnuczka legendarnego Czesława Niemena, od urodzenia zmaga się z poważną chorobą genetyczną - zespołem Noonan. Natalia Niemen ujawniła szczegóły dotyczące zdrowia córki w podcaście „Galaktyka Plotek”. Zespół Noonan to rzadkie schorzenie genetyczne wpływające na rozwój psychofizyczny dziecka. Choroba objawia się m.in. niskorosłością, charakterystycznymi cechami twarzy oraz wadami serca. Danusia urodziła się z widocznymi symptomami tej choroby, takimi jak szeroki nosek, oczy jak u Husky i uszy osadzone niżej niż przeciętnie.
Jak wygląda życie Danusi z zespołem Noonan?
Natalia Niemen podkreśliła, że mimo trudności, jej córka rozwija się bardzo dobrze. Dziewczynka zmaga się jednak z reakcjami otoczenia - przechodnie na ulicy czy w sklepach zwracają uwagę na jej wygląd.
Dzieci z zespołem Nonan mają oczka dalej ustawione. Moja córka ma oczy niebieskie i wyglądają jak u Husky. Każdy, kto widzi moje dziecko w sklepie, gdzieś na ulicy, mówi: ''Boże, jakie ma oczy''
Zespół Noonan wpływa również na układ krążenia Danusi. Dziewczynka cierpi na zwężenie zastawki tętnicy płucnej - wadę wymagającą poważnej interwencji medycznej.
Ma troszkę szerszy nosek i uszka niżej, ale są też wady serca
Operacja serca i opieka medyczna w Centrum Zdrowia Dziecka
Danusia przeszła już operację serca. Zabieg był konieczny ze względu na wspomniane zwężenie zastawki tętnicy płucnej.
Jest już po operacji i pod opieką kardiologów w Centrum Zdrowia Dziecka, więc to monitorujemy
Natalia Niemen nie ukrywa, że razem z byłym mężem robią wszystko dla swojej córki.
Ona ma osiem lat, a my staramy się jej przychylić nieba, zarówno ja, jak i były mąż. I fajnie się rozwija
Zobacz także: