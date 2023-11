Reklama

Justyna Żyła nie może teraz narzekać na nudę. Gwiazda kilka tygodni temu otrzymała propozycję poprowadzenia własnego programu "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta", a także producenci "Tańca z Gwiazdami" zaprosili ją na parkiet. 32-latka, która dzieli życie między Warszawą, a Wisłą musiała jednak ostatnio zwolnić tempo. Powodem tego była najmłodsza córka Justyny, Karolinka. Dziewczynka trafiła do szpitala... Co się stało?

Karolina Żyła trafiła do szpitala!

Justyna Żyła od ponad roku samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Gwiazda tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2017 roku rozstała się z Piotrem Żyłą. Według relacji Justyny skoczek nie był jej wierny i odszedł do innej kobiety. Choć para długo nie potrafiła znaleźć wspólnego języka, to po wielu miesiącach batalii porozumiała się ze sobą w sądzie. Dzieci pary zostały przy matce. Piotr może je odwiedzać i spędzać z nimi czas. Skoczek nie zrzucił całej odpowiedzialności wychowania dzieci na swoją byłą żonę. Niestety okazało się, że młodsza pociecha pary, Karolinka trafiła ostatnio do szpitala! Co stało się 7-latce?

Ostatni tydzień był dla nas bardzo trudny, ponieważ wylądowałam z moją córeczką na kilka dni w szpitalu i nie miałam siły ogarnąć tego z czym chce się z Wami podzielić. Dużo mówi się ostatnio o hejcie, z którym sama niestety mam od wielu lat do czynienia... Czy w moim małżeństwie było dobrze czy źle - ludzie zawsze mieli coś do powiedzenia (...). Wiem, że wiele osób uważa mnie za celebrytkę, która jedynie co posiada to sławne nazwisko... Szczerze? Nie dbam o to. Ostatnie dni nauczyły mnie, że przede wszystkim jestem mamą, która chce nauczyć swoje dzieci szacunku do innych, także w internecie - napisała Justyna Żyła na Instagramie.

Choć gwiazda nie zdradziła, co stało się dziewczynce, dopisała na końcu, że dziecko czuje się lepiej. Justyna podziękowała oddziałowi pediatrycznemu w Cieszynie za opiekę. I zaapelowała do fanów, aby ci dbali o swoich najbliższych. Choć część internautów posłała Karolince życzenia zdrowia, to dużo osób skrytykowało Justynę za dzielenie się informacjami z życia prywatnego w mediach.

Uważam, że uchroniłaby pani siebie od hejtu, jeżeli nie dzieliła by się pani życiem prywatnym i stosunkami z mężem publicznie. Umówmy się, dużo osób paniaą obserwuje, ale to są obcy ludzie dla pani, nie znają całej historii pani życia jak i małżeństwa. Takie sprawy załatwia się w domu, w czterech ścianach lub w sądzie. Media społecznościowe nie są miejscem by prac rodzinne brudy i zawsze będę to powtarzać.

Justynę Żyłę na Instagramie obserwuje blisko 60 tys. osób. Czy gwiazda powinna informować o wszystkim, co się u niej dzieje?

Córka Justyny i Piotra trafiła do szpitala

Dziewczynka już czuje się dobrze

