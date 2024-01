Antonina Adamowicz w 5. rocznicę śmierci taty udzieliła wywiadu. Gdy zmarł Paweł Adamowicz miała zaledwie 15 lat. Jak poradziła sobie z ogromną stratą? 20-letnia dziś córka tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska wspomina, jakim tatą był Paweł Adamowicz i jak poradziła sobie z traumą i smutkiem po śmierci rodzica.

13 stycznia 2019 roku miał być piękym dniem. Wypadał finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a ludzie w całej Polsce świętowali moment tzw. "światełka do nieba". W Gdańsku wydarzył się jednak tragiczny w skutkach dramat. Nagle niezidentyfikowany mężczyzna wtargnął na scenę i ugodził ostrym narzędziem prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu po tym zamachu. Pozostawił pogrążone w żałobie żonę i dwie córeczki Antoninę i Teresę. Dziś, 5 lat po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, wywiadu udzieliła jego córka. Antonina miała tylko 15 lat, gdy straciła ojca. Jak wspomina ten smutny dzień?

W sumie nie za bardzo go pamiętam. Byłam za granicą. To była po prostu jedna wielka niewiedza i oczekiwanie na to, co się stanie, bo nie wiedzieliśmy praktycznie nic. Wiedzieliśmy jakieś tam urywki z mediów, ale też mieliśmy jakieś informacje przekazywane od rodziny, ale oni tak naprawdę nie wiedzieli zbyt wiele. Potem byliśmy w samolocie przez wiele godzin, bo byliśmy wcześniej w Stanach Zjednoczonych. To były najgorsze dni, najtrudniejsze dni mojego życia. Więc wydaje mi się, że moja psychika chyba na razie nie jest w stanie jeszcze tego tak naprawdę do końca ogarnąć.

Córce Pawła Adamowicza trudno było przepracować niewyobrażalną stratę, tak mówi o swojej żałobie: