Michał Wiśniewski i Mandaryna doczekali się dwójki dzieci - syna Xaviera i córki Fabienne. Dumni rodzice od małego chętnie chwalili się swoimi pociechami, a rozwód pary nie przeszkodził im w utrzymywaniu pozytywnych, rodzinnych stosunków. Ponieważ zarówno Michał Wiśniewski jak i Mandaryna to bardzo barwne postaci, ich dzieci wchodziły w nowe środowiska szkolne w pewnym sensie z przyklejoną już łatką. Okazuje się, że dla Fabienne nazwisko okazało się bardzo problematyczne w jednym z warszawskich liceów. Jak sobie z tym poradziła?

Mandaryna o swoich dzieciach: "Musieliśmy zmienić szkołę"

Mandaryna i Michał Wiśniewski w latach swojej największej popularności byli niezwykle lubiani. Michał był wyjątkową osobistością na polskiej scenie muzycznej i nie miał problemu, by życie zawodowe łączyć z prywatnym. Tak właśnie powstał słynny program "Jestem, jaki jestem" w którym widzowie mogli obejrzeć bardzo nietypowy ślub muzyka z Mandaryną. Fani bardzo kibicowali tej relacji, jednak ta nie przetrwała.

Bycie dzieckiem tak otwartych rodziców to jednocześnie wielki dar, ale i niełatwe wyzwanie. Przekonała się o tym córka pary, Fabienne Wiśniewska - trafiła do szkoły, w której mocno oberwało się jej tylko dlatego, że nosi nazwisko swojego taty. Mandaryna nie kryje smutku, gdy wspomina ten czas. Jak zareagowała na to, co przydarzyło się jej córce, jak poradziły sobie z problemem? Sprawdźcie w naszym wideo powyżej!

Fabienne i Xavier mają doskonały kontakt z mamą, ale także ze sobą. Michał Wiśniewski pochwalił się, że rodzeństwo łączy naprawdę niezwykła relacja - na dowód tego, zrobili sobie nawet takie same tatuaże! Muzyk jest także dumny z tego, że wszystkie jego dzieci mają ze sobą fantastyczną relację, a najmłodszy z nich, Falco jest absolutnym oczkiem w głowie swoich starszych sióstr i brata!

