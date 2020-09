Córka Kasi Tusk trafiła do szpitala! Blogerka pokazała zdjęcie ze szpitalnej sali

Córeczka Kasi Tusk trafiła do szpitala. Przejęta mama opublikowała zdjęcie ze szpitalnej sali.

Córka Donalda Tuska przy okazji publikacji zdjęcia podjęła bardzo ważny temat. Jaki jest stan zdrowia dziewczynki?

Kasia Tusk opublikowała przejmujące zdjęcie córeczki, która trafiła do szpitala. Nie podała jednak przyczyny, w wyniku której dziewczynka trafiła na szpitalną salę.

Zwróciła jednak uwagę internautów na poważny problem:

Kasia Tusk przyznała, że zdecydowała się na publikację tego zdjęcia, aby "cynicznie wykorzystać i przekuć ludzką ciekawość w coś dobrego". Zwróciła uwagę obserwatorów na zbiórkę małej Tosi chorej na SMA typu 1, czyli rdzeniowy zanik mięśni:

Mama Tosi codziennie zdaje relację z walki o życie swojej córeczki. Dzięki jej heroicznym wysiłkom udało się zebrać już ponad 8 milionów. Jest Was tutaj ponad 300 tysięcy - jeśli każdy z nas wpłaci trzy złote to jutro mama Tosi będzie mogła zamówić lek. Do końca zbiórki zostało kilka dni. Czas ucieka. Link do zbiórki znajdziecie w moim profilu i w stories. #fuckSMA #ocalictosie