Kasia Tusk lansuje kontrowersyjny trend na jesień 2020. To zdjęcie podzieliło jej fanów

Kasia Tusk jest jedną z blogerek, które pokochały klasyczny francuski szyk. Stylizacje córki Donalda Tuska rzadko wzbudzają kontrowersje, zazwyczaj wyróżnia je minimalizm i elegancja. Tym razem jednak jest inaczej! Nakrycie głowy, które wybrała Kasia Tusk wywołało prawdziwą burzę w sieci. Warto dodać, że to jeden z najgorętszych trendów lansowanych przez światowe domy mody na sezon jesień/zima 2020. Nie wszystkim jednak się podoba! Czarna chusta na głowie Kasi Tusk wywołała pod jej zdjęciem lawinę komentarzy! Nie tylko pozytywnych...

Kasia Tusk w zaskakującym nakryciu głowy na spacerze z córeczką!

Kasia Tusk opublikowała na Instagramie swoją nową stylizację na tle zachwycającego apartamentu w paryskim stylu. Blogerka zażartowała, że wybiera się na przejażdżkę kabrioletem, szybko okazało się, że miała na myśli spacerówkę swojej córki.

Gotowa na przejażdżkę kabrioletem... ekhm.... Mam na myśli ze spacerówką😅 - napisała Katarzyna Tusk pod swoją stylizacją.

Szybko okazało się, że tym razem to nie córeczka blogerki wzbudziła największe zainteresowanie, ale stylizacja Kasi Tusk. Jej fanki od razu zwróciły uwagę na jej charakterystyczne nakrycie głowy. Chustka wiązana pod szyją to trend, który na wybiegach promują m.in Balenciaga, Christopher Kane, Gucci. Nie od razu spotkał się z zainteresowaniem, ale odkąd pokochały go blogerki powoli staje się hitem Instagrama. Czarna, przezroczysta chusta Kasi Tusk wzbudziła spore kontrowersje. Z jednej strony obserwatorki porównują blogerkę do Grace Kelly i komplementują:

Grace Kelly w czasach zarazy 😻

Myślę, że dla wielu to po prostu szok, że sięgasz Kasiu po trendy tego sezonu 😁 wg mnie bardzo do Ciebie pasuje to stylowe okrycie głowy 😃!

Pierwsze skojarzenie - w stylu Coco Chanel.

A z drugiej pojawiają się krytyczne komentarze od Internautek, którym chusta nie przypadła do gustu!

Zawsze na tak, ale to na głowie nieeee😬 na pogrzeb w latach 50’ - chętnie :-) hihihi Super zawsze wyglądasz, i uwielbiam do Ciebie zaglądać, ale to coś na głowę zdecydowanie nie, nie nie 😬

Sami spójrzcie na tę stylizację!

Blogerka latem chętnie nosi słomiane kapelusze.

Kasia Tusk lubi różnego rodzaju nakrycia głowy. Podczas wizyty u papieża założyła na głowę czarną, grubą opaskę.