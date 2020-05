Córka Kasi Kowalskiej nie była zakażona koronawirusem? Menedżer artystki komentuje doniesienia

Przedstawiciel Kasi Kowalskiej zdementował medialne doniesienia dotyczące jej córki. Menedżer artystki w rozmowie z portalem Pudelek.pl zaprzeczył, że Ola Kowalska zmagała się z koronawirusem!

Jak menedżer Kasi Kowalskiej komentuje informacje, które w ostatnich tygodniach pojawiły się w mediach? Czy Ola Kowalska przechodziła w ogóle testy na koronawirusa?

Kilka tygodni temu Kasia Kowalska opublikowała niepokojące nagranie na Instagramie. Wokalistka zdradziła wówczas, że jej córka trafiła do szpitala. Córka gwiazdy została zaintubowana. Kasia Kowalska apelowała przy okazji, żeby jej fani zastanowili się, czy muszą teraz wychodzić ze swoich domów - wtedy w Polsce i na świecie panowała już epidemia koronawirusa.

(...) Dzisiaj dostałam telefon z Anglii ze szpitala, w którym leży moja córka, z pytaniem o zgodę na intubację mojej córki. Chciałabym was tym filmikiem sprowokować do myślenia, czy rzeczywiście musicie wychodzić z domu, jeżeli to nie jest koniecznie - mówiła Kasia Kowalska.