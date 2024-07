North West to obecnie najpopularniejsze dziecko na świecie. Słynni rodzice - Kim Kardashian oraz Kanye West często zabierają ją ze sobą na pokazy mody czy inne wydarzenia branżowe. Dziewczynka wygląda czasem jak prawdziwa gwiazda. Przypomnijmy: Kim i Kanye zabrali córkę na paryski Fashion Week. Małą North wystylizował tata

Reklama

Mała North ma już za sobą także pierwszy teledysk. Półtoraroczna córka Kanye Westa wystąpiła w jego nowym teledysku do piosenki "Only One, który miał swoją premierę w programie Ellen DeGeneres. W krótkim fragmencie możemy zobaczyć, jak wygląda spacer rapera ze swoją śliczną pociechą. North świetnie czuła się przed kamerą, a gwiazdor uśmiechał się od ucha do ucha na jej widok. Pozostaje nam czekać na pełnowymiarowy teledysk. Naprawdę warto.

A jak Wam się podoba?

Zobacz: Kim zapomniała zabrać córkę z hotelu. Internauci wyśmiewają Kardashiankę



Zobacz także

Reklama

Nowy dom Kim: