Córka Agnieszki Kaczorowskiej jest na diecie, którą Meghan wybrała dla Archiego. Nie wszystkim się spodoba

Agnieszka Kaczorowska od pół roku jest szczęśliwą mamą małej Emilki. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach. Jej mama postanowiła jednak zaprowadzić małą rewolucję w diecie Emilki. Okazuje się, że aktorka postawiła na metodę, którą wybrała również Meghan Markle dla swojego syna Archiego. Coś nam się wydaje, że nie wszystkie mamy będą nią zachwycone...

Na czym polega dieta Baby Led Weaning?

Agnieszka Kaczorowska zdecydowała, że jej córeczka przejdzie na dietę Baby Led Weaning, która w Polsce nazywana jest metodą "Bobas Lubi Wybór". Na czym polega? Jak można wywnioskować po nazwie, dieta oparta jest na samodzielnych wyborach dziecka. To ono decyduje, na co ma ochotę w danym momencie. Wystarczy, że położymy przed nim kilka produktów dostosowanych do jego wieku i potrzeb. Dziecko samo decyduje, czy ma ochotę na marchewkę, jabłko czy ziemniaka.

Taką samą metodę stosuje od jakiegoś czasu Meghan Markle. Księżna przestała karmić piersią Archiego, gdy ten skończył pół roku. Teraz chłopiec sam decyduje, co zje i w jakich ilościach.

Jak łatwo się domyśleć, ta dieta nie należy do najłatwiejszych. Wymaga od rodziców dużo cierpliwości oraz... zapału do sprzątania! Nie zawsze produkty, które damy dziecku, trafią bowiem do jego buzi. W końcu jedzenie to czasem świetna zabawa dla maluchów :)

Zainteresowała was ta dieta? Zastosowalibyście ją u swojego dziecka?

Agnieszka i Maciej zdecydowali, że ich córeczka będzie sama decydowała o tym, co je. Dobry pomysł?

Meghan Markle również stosuje taką dietę dla swojego dziecka