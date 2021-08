Córeczki Agnieszki Kaczorowskiej odnalazły wspólny język! Aktorka pokazała wzruszające zdjęcia

Agnieszka Kaczorowska pokazała, jak karmi swoją córeczkę i poruszyła ważny temat wśród młodych mam. Karmienie piersią w miejscach publicznych wciąż wywołuje sporo emocji. Niestety, to co wydaje się naturalne i normalne, dla niektórych jest czymś, co powinno się robić w ukryciu, a już na pewno na nie na oczach innych. Do grona gwiazd, które nie wstydzą się karmić dzieci w miejscach publicznych należy Agnieszka Kaczorowska, która od kilku miesięcy spełnia się w roli mamy. Aktorka opublikowała ostatnio zdjęcie, jak karmi swoją ukochaną córeczkę. Jej wpis na Instagramie wywołał ogromne emocje wśród internautek! Aktualne kody rabatowe Modivo to możliwość zakupienia markowej koszuli do karmienia w atrakcyjnej cenie. Agnieszka Kaczorowska pokazała, jak karmi córkę Agnieszka Kaczorowska została mamą dokładnie 26 lipca br. Gwiazda serialu "Klan" i jej mąż Maciej Pela zostali rodzicami córeczki, która otrzymała piękne imię Emilka. Ostatnio młoda mama zdradziła nam, że swoją córeczkę karmi piersią. Teraz w sieci zdradziła, że nie wstydzi się robić tego publicznie. Agnieszka Kaczorowska opublikowała również zdjęcie, na którym karmi Emilkę. (...) Karmię od samego początku i mam nadzieję, że będę co najmniej do 6. miesiąca. Poza tym, że to naprawdę NAJLEPSZY pokarm z możliwych dla naszych Maluszków, to jeszcze jest to taki cudowny czas budujący relację pełną przywiązania i miłości- napisała Agnieszka Kaczorowska. Agnieszka Kaczorowska zdradza przy okazji, że nie wstydzi się karmić swoją pociechę w miejscach publicznych. Mnie się często zdarza karmić w samochodzie, ponieważ dużo się przemieszczamy w związku z pracą, ale i wykańczaniem naszego nowego domku🏡. Nie mam oporów, aby karmić w miejscach publicznych, dlatego i...