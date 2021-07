Córeczka Klaudii Halejcio ma wyjątkową opiekunkę! To zdjęcie najsłodsze, co dziś zobaczycie

Klaudia Halejcio przez przypadek pokazała nowy wózek swojej córki! Aktorka właśnie przeprowadza się do nowego domu, a podczas relacji na InstaStories pokazała ile jeszcze czeka ją kartonów do rozpakowania. Między kartonami widać piękny wózek małej Nel. Do tej pory młoda mama nie pokazywała drugiej limuzyny córki, ale teraz uchyliła rąbka tajemnicy. Zobaczcie sami! Drugi wózek córeczki Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio od 2 czerwca spełnia się w roli mamy. Początkowo aktorka nie pokazywała w sieci zdjęć swojej córki, ale dziś już nie ukrywa jej wizerunku. Klaudia Halejcio chętnie pokazuje swoim fanom, jak radzi sobie w roli mamy i jak zmienia się jej córeczka. Kilka dni po porodzie gwiazda pokazała, jaki wózek wybrała dla dziewczynki, a ostatnio zdradziła, że kupiła małej Nel ubranka dla chłopca. Córeczka Klaudii Halejcio od narodzin "woziła się" w efektownej czerwonej limuzynie Cybex model Priam 2.0 Petticoat by Jeremy Scott, który kosztuje fortunę. Teraz okazuje się, że córeczka Klaudii Halejcio ma do dyspozycji jeszcze jeden wózek! Aktorka, która razem z partnerem i małą Nel, przeprowadza się do nowego domu pokazała, jak idzie jej rozpakowywanie kartonów. Wśród rzeczy zauważyliśmy piękny, beżowy wózek córeczki gwiazdy! Okazuje się, że młoda mama wybrała dla córki wózek w delikatnym beżowym kolorze od Skiddoü. Model Oslo w opcji 2w1 - czyli gondola i spacerówka- kosztuje ok. 2 500 złotych. Fajny? Naszym zdaniem bardzo! Przypominamy, że Klaudia Halejcio zaledwie kilka dni temu ogłosiła, że właśnie przeprowadza się do nowego domu. Aktorka pokazała wówczas piękną i ogromną willę z wielkim ogrodem, która -...