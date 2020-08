Joanna Krupa na swoim Instagramie pochwaliła się nowymi, uroczymi zdjęciami! Na fotografiach widzimy modelkę, jej męża oraz śliczną Ashę. Rodzina postanowiła wybrać się na wspólny obiad do restauracji. Oczywiście szczególną uwagę zwraca córeczka małżeństwa i jej przeurocza fryzurka. Asha to po prostu mała księżniczka! Zobaczcie sami.

Córeczka Joanny Krupy na obiedzie z rodzicami wyglądała jak mała księżniczka! Jej fryzurka skradnie wasze serca

Córeczka Joanny Krupy to niewątpliwie jedno z najbardziej popularnych dzieci na Isntagramie. Internauci pokochali uroczą dziewczynkę od pierwszych chwil życia, a każde nowe zdjęcie z Ashą, natychmiast staje się hitem sieci. Ponadto obserwatorzy Joanny Krupy bardzo doceniają modelkę za to, jak wychowuje swoją pociechę. Fani są zachwyceni, że pomimo sławy i dostatku, gwiazda zachowuje we wszystkim normalność i naturalność.

Oczywiście najnowsze zdjęcia, które pojawiły się na Instagramie Joanny Krupy, znów wywołały falę zachwytu wśród internautów. Modelka razem z mężem i córeczką, wybrała się do restauracji na lunch. To pierwsze wyjście małej Ashy z rodzicami od czasu wybuchu pandemii.

Pierwsze wyjście z Ashą od pandemii. Super uczucie, że przez chwilę nie mieliśmy maski bo siedzieliśmy na zewnątrz . #family #staysafe #covid19 - napisała Joanna Krupa pod dodanymi zdjęciami.

Na fotografiach widzimy całą rodzinkę, która czeka na posiłek w restauracji. Mała Asha ma na sobie białe ubranko w czarne kropki, a do tego zrobioną uroczą fryzurkę. Dziewczynka ma na głowie dwa, śliczne kucyki. Czy to nie wygląda przesłodko? Oczywiście internauci zachwycają się całą rodziną w komentarzach pod postem Joanny Krupy.

- Ależ macie cudne uśmiechy☺️😀💕❤️wszystkiego dobrego dla całej trójki😀 - Takie momenty powinniśmy doceniać jeszcze bardziej ♥️ Pięknie wyglądacie ♥️ - Malutka to taki słodki bobas 😍💜 - Słodziaki 💕😍 Uwielbiam Was 💖 - piszą fani.

Zobaczcie zatem najnowsze zdjęcia, które dodała Joanna Krupa! Naprawdę ciężko oderwać wzrok od tej cudownej rodziny.

Instagram

Na małą Ashę można patrzeć się bez końca!

Instagram

Córeczka Joanny Krupy zaskarbiła serca tysięcy internautów!