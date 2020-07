Córeczka Joanny Krupy ma już za sobą pierwszą podróż zagraniczną! Dziewczynka po raz pierwszy leciała samolotem, a jej mama oczywiście zadbała o każdy szczegół, aby maluszek był bezpieczny. Mała Asha miała nawet uroczą przyłbicę! Zdjęcia, które opublikowała modelka na swoim Instagramie z pewnością Was rozczulą. Wygląda na to, że Asha była bardzo grzeczna podczas podróży! Zobaczcie sami!

Zobacz także: "Top Model" ma nową prowadzącą! To modelka, która była uczestniczką tego programu

Córeczka Joanny Krupy pierwszy raz leciała samolotem! Te zdjęcia z pewnością Was rozczulą!

Na początku listopada 2019 roku, życie Joanny Krupy kompletnie się zmieniło! Wtedy też na świat przyszła jej córeczka Asha, a dumna mama od pierwszych chwil życia pokazuje zdjęcia swojej pociechy. Fani modelki natychmiast zakochali się w dziewczynce i z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia z Ashą w roli głównej. Malutka jest naprawdę urocza i nic dziwnego, że od razu udało jej się zaskarbić tysiące serc internautów!

Joanna Krupa do tej pory skupiała się tylko na macierzyństwu, a obowiązki zawodowe odłożyła na dalszy plan. Teraz powoli wraca do pracy, jednak nie wyobraża sobie, żeby nie było przy niej małej Ashy! Z tego też względu modelka w ostatnią podróż zabrała również swoją pociechę. Jest to pierwszy zagraniczny wyjazd dziewczynki.

Instagram

Wygląda na to, że mała Asha bardzo dobrze zniosła podróż! Na zdjęciach jest uśmiechnięta i bardzo grzeczna. Chyba modelce rośnie już mała podróżniczka!

Instagram

Oczywiście Joanna Krupa zadbała o bezpieczeństwo swojego dziecka w każdym calu! Prawdziwą furorę zrobiła przyłbica malutkiej Ashy.

- Haha w tej przyłbicy petarda ❤️😂 - Asha 💞💞💞💞 cudowności - ona tak rośnie w oczkach 🤗 - Cudo❤️🍼😍 Ps. Gdzie zostala zakupiona maska dla Dzidziusia? 🙂 - Jaka piękna jejciu tak jak mamusia 😍❤️ - piszą fani.

Instagram

Prawda, że ciężko oderwać wzrok od tych zdjęć? Asha jest naprawdę przesłodka!

Instagram

Na koniec zobaczcie filmik, na którym Asha z zaciekawieniem ogląda to, co dzieje się na lotnisku!