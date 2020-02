Zdjęcie śpiącej Joanny Krupy z córką podczas "Super Bowl" podbija sieć! To trzeba zobaczyć

Joanna Krupa odkąd została mamą w pełni poświęca się macierzyństwu. Gwiazda w mediach społecznościowych często dzieli się z fanami swoją pociechą i niejednokrotnie jej fotografie i filmiki zachwyciły wielbicieli modelki. Tym razem prowadząca "Top Model" pochwaliła się rodzinnym zdjęciem z oglądania "Super Bowl". Wygląda na to, że mała Asha-Leigh należy do wytrwałych zawodników i jako jedynie wytrwała do końca show.

Córeczka Joanny Krupy znowu rozczuliła fanów modelki!

Chyba można stwierdzić, że córeczka Joanny Krupy jest już małą gwiazdą. Modelka często zamieszcza zdjęcia i filmiki ze swoją uroczą pociechą, które stają się prawdziwym hitem wśród fanów. W ubiegłą niedzielę większość mieszkańców USA śledziła transmisję finału Super Bowl. Jako, iż prowadząca "Top Model" na co dzień mieszka w Los Angeles, również ona i cała jej rodzina dołączyła do oglądania tego najbardziej popularnego wydarzenia w Ameryce. Oczywiście całe show skradła... Asha-Leigh.

Na rozczulającym zdjęciu widzimy Joannę Krupę z mężem oraz ich piękną córeczkę. Cała trójka była gotowa na Super Bowl, jednak zmęczenie rodziców wzięło górę i po prostu... zasnęli! Z kolei kilkumiesięczna Asha-Leigh była w szampańskim nastroju i z zaciekawieniem śledziła losy meczu! To zdjęcie szybko stało się prawdziwym hitem wśród fanów pięknej modelki.

- Najlepsze zdjęcie świata - I kto tu ma tę moc???❤️ - Hah nie ma to jak slicznotka uspila rodzicow 😍😍😍 - Rodzice śpią, a Asha robi zdjęcie 😂😍❤️ - piszą zachwyceni fani modelki

My również nie możemy oderwać wzroku od tego zdjęcia! Wygląda na to, że Asha-Leigh jest najbardziej wytrwałą zawodniczką i pokonała nawet rodziców.

Joanna Krupa została mamą na początku listopada 2019 roku. Od tamtej pory modelka w pełni poświęca się macierzyństwu.