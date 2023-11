Czy Bradley Cooper i Irina Shayk są już gotowi na nowe związki? Para dopiero co się rozstała, a już mówi się, że są chętni na randki z nowymi partnerami. Pomimo, że oboje poczuli zew wolności po rozstaniu, to nie planują jeszcze zakładania profili na portalach randkowych. Nie powinniśmy także liczyć na romans Bradleya z Lady Gagą. Dlaczego? Przeczytajcie niżej co więcej wiemy na ten temat!

