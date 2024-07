Kariera Conchity Wurst po wygranej podczas Eurowizji nabrała rozpędu. Austriacka drag queen od kilku miesięcy nieustannie podróżuje, występując i udzielając wywiadów w całej Europie. Conchita nie zrezygnowała oczywiście ze swojego charakterystycznego stylu, a na jednym z wyjazdów zdecydowała się nawet na kreację od polskiego projektanta. Przypomnijmy: Wow! Conchita Wurst w kreacji Jacoba z Project Runway

Od początku swojej medialnej kariery, "Kobieta z brodą" podkreślała, że chce za pośrednictwem swojej muzyki i wizerunku walczyć o prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej i dążyć do promowania równości. Teraz spotkała ją w związku z tym spora nobilitacja - Conchita wystąpiła bowiem w Parlamencie Europejskim. Drag queen wygłosiła płomienna przemowę na temat tolerancji i słuszności małżeństw dla par jednopłciowych. Przyznała też, że odkrycie własnej orientacji seksualnej wcale nie przyszło jej łatwo.



Jestem zaszczycona, że mogę wystąpić tu, w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj mam okazję przekazać wiadomość dla Europy - nie tylko poprzez mój śpiew. Moja wiadomość dla Europy jest taka, by respektowała równe prawa dla wszystkich mniejszości seksualnych. Byłam ostatnio w wielu krajach i niemal wszyscy wskazywali na ten problem. Nie rozumiem, gdzie jest problem, by zawierać małżeństwa tej samej płci. Dla mnie perfekcyjna przyszłość byłaby taka, gdybyśmy nie musieli rozmawiać o tym, co nie jest konieczne, czyli o seksualności, czy kolorze skóry. Jestem pewna, że nie jest łatwo sprawić, aby wszyscy byli szczęśliwi. Ale to jest wyzwanie dla nas, aby razem nad tym pracować w demokracji, respektując ludzkie prawa. Z mojego doświadczenia wynika, że boli to, kiedy nie wiesz, kim jesteś. Kiedy zdałam sobie sprawę, że jestem gejem, potrzebowałam kilku miesięcy, żeby sobie naprawdę zdać sprawę z tego, iż bycie gejem nie jest czymś złym - powiedziała przed Parlamentem Conchita (za: interia.pl)