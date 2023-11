Zosia Zborowska i Andrzej Wrona wzięli ślub we wtorek, 13 sierpnia. Ceremonia zaskoczyła wszystkich, bo para do końca trzymała swoje plany w tajemnicy. Dopiero gdy zaczęła się dzielić na swoich social mediach zdjęciami z wesela, wszystko wyszło na jaw! Okazało się, że na ślubie pojawiła się niemal cała plejada gwiazd. Nie zabrakło Mai Bohosiewicz, Aleksandry Domańskiej, Anny Lewandowskiej czy Magdaleny Cieleckiej i Bartosza Gelnera. Teraz Zosia Zborowska chętnie dzieli się z fanami informacjami na temat samej ceremonii oraz procesu jej planowania. Zdradziła również, co chce zrobić z suknią ślubną! Nie każdy by się na to zdecydował.

Co Zosia Zborowska zrobi ze swoją suknią ślubną?

Zosia Zborowska jest wyjątkowo szczera ze swoimi fanami, więc nie ukrywa przed nimi, że wesele było bardzo kosztowne, ale jednocześnie spora część pieniędzy zwróciła się jej i mężowi dzięki kopertom. Zosia Zborowska podkreśliła również na Instastories, że sama z mężem zapłaciła za imprezę, nie korzystając z pomocy rodziców. Co ciekawe, parze udało się zorganizować wszystko w zaledwie 2,5 miesiąca!

Wesele Zosi Zborowskiej i Andrzeja Wrony odbyło się w ośrodku Villa Omnia w miejscowości Trębki Nowe koło Nowego Dworu Mazowieckiego. W ramach wynajęcia ośrodka Zosia Zborowska miała także do dyspozycji dwie wedding plannerki. Zatrudniła za to pracownię kwiatową. Para młoda musiała zapłacić także za menu z potrawami mięsnymi, wegańskimi i wegetariańskimi. Kupiła też obrączki i suknie dla druhen - każda z nich kosztowała ok. 370 złotych.

Oczywiście największe wrażenie na wszystkich zrobiła suknia ślubna Zosi Zborowskiej, która została zaprojektowana przez Łukasza Jemioła. Jak się okazuje, projektant stworzył kreację według dokładnych wytycznych Zosi. Fani spytali się jej, czy zamierza przekazać swoją kreację na jakiś cel charytatywny.

No pewnie! Na jakiegoś WOŚP-a ją wystawię albo coś. Oczywiście, że tak! Chociaż tania nie była... - wyznała Zosia Zborowska.

Popieracie jej decyzję?

Łukasz Jemioł stworzył suknię ślubną Zosi Zborowskiej

Zosia Zborowska odda swoją suknię na cele charytatywne

