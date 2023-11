13 sierpnia 2019 roku Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zaskoczyli swoich fanów publikując w sieci zdjęcia ze swojego ślubu. Okazało się wówczas, że para w tajemnicy przed mediami zorganizowała piękną uroczystość, na której nie zabrakło gwiazd. Na uroczystości pojawili się m.in. Anna Lewandowska, Magdalena Cielecka, Aleksandra Domańska, Łukasz Jemioł czy Maja Bohosiewicz. W sieci pojawiło się sporo zdjęć ze ślubu Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony, a teraz Fabryka Kreatywna opublikowała na swoim profilu na Instagramie profesjonalny film z uroczystości!

Na nagraniu opublikowanym na Instagramie możemy zobaczyć frgamnenty ślubu i wesela Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony.

- Hłanita & Anżej (aka Zosia i Andrzej) zrobili party wg zasady:

albo grubo, albo wcale i wiecie co? Tak było zaiste ????

Ostatnich kilka dni to mordercza walka z czasem,

i życie na niezłym hajpie! Chcemy więcej,

chcemy by każdy celebrował miłość na swój sposób,

ale właśnie z taką energią i niepohamowaną radością. Dzięki wszystkim zaangażowanym, jesteście najlepsi i wiecie o tym ????????♥️- napisali autorzy filmu.