Córeczka Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ma jeszcze dwóch latek a już rozkochała w sobie wszystkich fanów swoich rodziców. Malutka często gości na vlogach publikowanych przez Agnieszkę i Wojtka w sieci. Niedawno we troje wzięli udział w pięknej świątecznej sesji zdjęciowej. Jednak to, co dziewczynka zrobiła w jej trakcie wyszło dopiero na długo po zakończeniu zdjęć. Agnieszka była pod wrażeniem a jednocześnie, z jej ust nie schodził uśmiech, gdy na to patrzyła. Koniecznie musicie zobaczyć, co zrobiła mała Antosia. To najsłodsze, co dziś zobaczycie.

Reklama

Córeczka Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" naśladuje rodziców

W życiu Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w tym miesiącu nie brakuje emocji. Ulubieńcy widzów ślubnego show codziennie publikują vlogmasy, relacjonując swoje przygotowania do świąt. Już w niedzielę odbędzie się również bardzo ważny dzień dla Wojtka, ponieważ zdecydował się startować do rady dzielnicy w Krakowie.

W tym roku odbędzie się także pierwsza rodzinna wigilia w ich nowym mieszkaniu. Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zadbali również o to, by mieć świąteczną pamiątkę w postaci sesji zdjęciowej. Nie uwierzycie, co w jej trakcie zrobiła Antosia:

Kiedy Pani Fotograf na sesji daje Antosi swój telefon, aby przez chwilę się zajęła…To Antosia zamienia się we vlogerkę Nikt nie wiedział, że włączyła sobie nagrywanie

Zobacz także: Joanna Lazar ze "Ślubu" zdradziła płeć dziecka! Już wkrótce po raz drugi zostanie mamą

Nagrania, które zrobiła 2-letnia córeczka Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to najsłodsze, co dziś zobaczycie. Dziewczynka naśladowała, to co na co dzień robią jej rodzice, a końcowe ujęcia są przesłodkie. Fani są zachwyceni pamiątką z sesji zdjeciowej, którą pochwalili się Agnieszka i Wojtek, a której autorką jest Antosia:

Mała mistrzyni, mama szykuj się że niedługo zostaniesz zastąpiona

Ja totalnie kocham ostatnie kilka sekund tego backstage'u. Już nie wiem czy bardziej jaram się naszymi fotkami, czy filmikami - napisała pani fotograf.

Ale ona jest urocza i widać , że vlogowanie na we krwi słodziak

I tata Cheese i Sto lat. No agentka mala!!!! Widać że jej się ta pasja spodobała! Brawo Antosiu. Ale będzie super pamiątka

O mój Boże! Co za słodycz

Reklama

Zobacz także: Aneta i Robert ze "Ślubu" pochwalili się swoim szczęściem. Fanka: "Marzenia się spełniają"

Fot. Tomasz Urbanek, Warszawa, 18.07.2021. Na planie programu Dzien Dobry TVN. N/z Agnieszka Lyczakowska Janik, Wojciech Janik East News