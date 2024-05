Niespełna rok temu Lil Masti, czyli Aniela Bogusz, i jej ukochany powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Influencerka od zawsze jednak podtrzymywała, że nie chce poprzestać na jednej latorośli, a jej marzeniem jest duża rodzina. Teraz wypowiedziała się w temacie drugiej ciąży, ale takiej nowiny się nie spodziewaliśmy!

Reklama

Lil Masti zaskoczyła wyznaniem o drugiej ciąży!

Aniela Bogusz, znana szerzej jako Lil Masti, jest od kilku lat jedną z lepiej rozpoznawalnych twarzy w Internecie, nierzadko też budzącą kontrowersję. Swego czasu, gdy walczyła na freak fightowych galach MMA, było o niej naprawdę głośno, ale w przeciągu ostatniego przeszło roku jej życie zmieniło się jednak o 180 stopni.

Lil Masti z mężem Instagram@lilmasti

Lil Masti zrezygnowała z walk na rzecz powiększenia rodziny, co szybko jej się udało. Od samego początku chętnie i skrupulatnie relacjonowała przebieg ciąży, a nawet sam poród, do którego doszło 8 miesięcy temu. Od tamtej pory na profilu Anieli regularnie pojawiają się zdjęcia z małą Arią. Ostatnio nawet pochwaliła się uroczą sesją zdjęciową z mężem i córeczką! Niebawem dziewczynka skończy 9. miesięcy, a tymczasem dumna mama zaskoczyła wyznaniem o kolejnej ciąży!

Już nie mogę się doczekać, aż Aria będzie mieć rodzeństwo i razem będą bawić się w takich miejscach

Lil Masti z córeczką Instagram@lilmasti

To był jednak dopiero początek, bo po chwili Lil Masti znów zwróciła się do odbiorców, tym razem rozwijając temat rodzeństwa Arii. Przyznała, że do przemyśleń na ten temat pchnęło ją to, gdy widziała kilkuletnią dziewczynkę, która bawiła się sama. Aniela przyznała, że marzy, by jej córeczka miała rodzeństwo i, co ciekawe, może się to wydarzyć już niedługo!

Jak byłyśmy z Arią w bawialni, to zwróciła moją uwagę taka mała dziewczynka. Miała z 2 może 3 latka. Ona była z mamą i bawiła się sama i w ogóle super się bawiła. Tak mnie to wzruszyło, że ona bawi się sama, bo ja wychowałam się z rodzeństwem. Mam siostrę starszą o rok, więc my praktycznie zawsze byłyśmy razem i ja wiem, jak to było super mieć rodzeństwo i mieć się z kim bawić

Lil Masti z mężem i córeczką Instagram@lilmasti

Aniela wyznała, że po cesarskim cięciu, któremu ona została poddana, lekarze zalecają odczekać minimum 9. miesięcy przed zajściem w kolejną ciążę. Okazało się, że już niebawem właśnie tyle minie od jej porodu, zatem nie wyklucza, że Aria niedługo doczeka się rodzeństwa.

Zobacz także

Wiecie, że ja chcę mieć dużą rodzinę, natomiast po cięciu cesarskim trzeba odczekać minimum 9. miesięcy od porodu, żeby starać się o kolejne dziecko. Te 9. miesięcy mija w maju, więc... Nie wiem, czy już zaczniemy się starać, na pewno chcemy mieć dużo dzieci, dużą rodzinę, ale nie wiem, czy jeszcze nie zaczekamy trochę. Ja chcę, żeby mój organizm się trochę zregenerował, żeby może tym razem udało się urodzić naturalnie. Ale już się tak nie mogę doczekać

Również i my nie możemy się doczekać!

Reklama

Zobacz także: Lil Masti pokazała swoje zdjęcie z przeszłości. Mała Aria to istna kopia mamy?

Lil Masti szczerze o rodzeństwie dla córeczki Instagram@lilmasti